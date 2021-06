Sofia Vergara esteve no programa de Ellen DeGeneres para apresentar a nova temporada de "America's Got Talent". No talk show, a apresentadora desafiou a atriz a participar na rubrica "Burning Questions".

No início da rubrica, Sofia Vergara confessou que o seu marido, Joe Manganiello, goza sempre com o seu sotaque e que já comeu carne de crocodilo, revelando que nunca mais o voltará a fazer.

Ellen DeGeneres desafiou a atriz a mostrar um talento escondido. "Sei imitar um pavão", revelou Sofia Vergara, fazendo um duelo de imitações com a apresentadora norte-americana.

Veja o vídeo: