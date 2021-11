Flávio Soares foi um dos protagonistas da emissão do passado domingo, dia 14 de novembro, do "The Voice Portugal". Para a "Prova Cega", o jovem cantor escolheu o tema "Falling", um dos mais populares de Harry Styles.

Apesar dos elogios à atuação, Diogo Piçarra, António Zambujo e Aurea só viraram as cadeiras nos últimos segundos. A mentora Marisa Liz não carregou no botão para tentar conquistar o concorrente para a sua equipa.

"Foi com o tema 'Falling' (Harry Styles) que o Flávio Soares se apresentou nas 'Provas Cegas' do 'The Voice Portugal'. O concorrente virou três cadeiras, presenteou-nos com um dueto muito bonito com a concorrente do 'The Voice Kids' Madalena Fernandes e, no fim, escolheu o mentor Diogo Piçarra. Vamos voltar a ouvi-lo nas 'Batalhas'", resumiu a produção do programa de talentos da RTP1.

Veja o vídeo.