"Solum", filme realizado por Diogo Morgado, estreia no dia 10 de junho, na HBO Portugal. Além do ator, Catarina Mira, Darwin Shaw, Maria Botelho Moniz, Gonzalo Ramos, Carlos Carvalho, Francisco Froes, Cláudia Semedo, Anna Ludmilla e Luís Lourenço fazem parte do elenco.

No filme, "uma ilha inabitada recebe oito desconhecidos que têm de lutar contra o terreno inóspito, para aquilo que aparenta ser um programa de televisão, vence o último a desistir". "Uma estranha sonda chega a um planeta que aparenta ser a terra. Nada é o que parece. 'Solum' não é um jogo, é uma prova, uma seleção, um espelho que confronta a verdade da Natureza Humana com a mentira da Humanidade. É uma história que obriga as personagens a regredir à sua mais Natural condição humana, que é a simples procura e luta pela sobrevivência. Sarah é a primeira a desistir, mas acaba por cair no chão morta misteriosamente. Liam chega à ilha com um único objetivo: acabar com a concorrência. Carol dá por si a ter sonhos de um outro Mundo. Paul sabe qual a razão de tudo o que está a acontecer: sobreviver é mais do que um jogo", explica a HBO Portugal.

O serviço de streaming lembra que a longa metragem "reúne um elenco nacional e internacional, de Portugal, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos da América e Brasil".

O argumento foi escrito pelos irmãos Morgado, Diogo e Pedro, que além da história, assinam também a produção executiva do filme.