Na emissão de estreia do "The Voice Portugal", João Duarte foi o último concorrente a subir a palco. O jovem interpretou o tema “Eu Sei que Vou-te Amar” e conquistou todos os mentores.

No final da atuação no programa de talentos da RTP1, Fernando Daniel recordou que concorreu com João Duarte no "Factor X", da SIC. "Estava a falar com a Sónia, sem qualquer rancor... Participei no 'Factor X', em 2014 ou 2015, e fui o quarto a atuar - estavam cinco cadeiras disponíveis e sentei-me numa. O João foi o último a cantar e a Sónia levantou-me, mandou-me para casa e sentou o João. É muito curioso", contou o artista.

"Foi a melhor coisa que te aconteceu na vida. A melhor coisa! Se eu não te tivesse mandado embora, tu não tinhas a gana, não tinhas vindo ao 'The Voice', não estavas aí hoje e hoje, sim, és o maior", frisou a vocalista dos The Gift. "Foi no momento certo", acrescentou.

Depois dos mentores comentarem a atuação do jovem, Fernando Daniel bloqueou Sónia Tavares. "Fui maldoso, mas prefiro olhar para isto como uma estratégia", frisou o cantor. "Não estava à espera que me fizesse isto", respondeu a artista.

No final, João Duarte escolheu a equipa de Fernando Daniel.

