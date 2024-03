Em novembro de 2023, Fernando Daniel, Sónia Tavares, António Zambujo e Sara Correia homenagearam Sara Tavares no "The Voice Portugal". No palco do programa de talentos da RTP1, os mentores interpretaram o tema "Chamar a Música".

A atuação dos cantores chamou a atenção da produção internacional do "The Voice" e foi considerada uma das melhores do mundo. A homenagem dos artistas portugueses foi destacada no vídeo "As atuações mais icónicas dos mentores na história do The Voice'".

No vídeo, a produção internacional do programa destaca ainda, por exemplo, as atuações de Camila Cabello, John Legend, Gwen Stefani e Blake Shelton ou de Jennifer Hudson.

Veja aqui o vídeo.