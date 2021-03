O realizador Spike Lee está a preparar um documentário em vários episódios sobre como Nova Iorque recuperou dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e também da pandemia da COVID-19, anunciou o canal HBO, do grupo WarnerMedia, esta segunda-feira (1).

A série ser exibida "ainda este ano" na HBO e na plataforma de streaming HBO Max para assinalar o 20º aniversário do ataque terrorista da Al Qaeda.

"Estou orgulhoso" de poder contar "como a minha cidade se viu no epicentro do 11 de setembro e da COVID-19", afirmou o famoso realizador nova-iorquino, citado no comunicado.

"Com mais de 200 entrevistas, investigamos o que torna Nova Iorque a cidade mais formidável do mundo e a diversidade dos seus habitantes que contribui para isso. Durante séculos, observadores e pessoas cheias de ódio proclamaram, erradamente, que Nova Iorque estava morta e cheiravam mal", acrescentou o cineasta, vencedor do Óscar por "BlacKkKlansman: O Infiltrado" (2018).

Recorde-se que Spike Lee foi um dos primeiros cineastas a mostrar a Nova Iorque marcada pelo impacto do 11 de setembro através da ficção, no filme "A Última Hora" (2002), com Edward Norton, Barry Pepper e Philip Seymour Hoffman.

Lisa Heller e Nancy Abraham, co-produtoras de documentários da HBO, comemoraram esta nova colaboração com o realizador de 63 anos, que já havia trabalhado com a HBO numa série de documentários sobre as consequências do furacão Katrina em Nova Orleans.

"Valorizamos a capacidade de Spike Lee de relatar estes eventos históricos, prestando homenagem às vítimas enquanto testemunha a força e a resiliência do ser humano", afirmaram em comunicado.