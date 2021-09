"Squid Game" é a nova série do momento. A produção coreana da Netflix tem dado que falar nas redes sociais e conquistado espectadores em todo o mundo - este fim de semana, em Portugal, a primeira temporada conquistou a liderança do top diário do serviço de streaming.

O drama de nove episódios segue a um grupo de centenas de jogadores falidos que aceitam um estranho convite para competir em jogos infantis. "Após receberem um misterioso convite, 456 pessoas de vários contextos sociais, em risco e a precisarem desesperadamente de dinheiro são fechadas num local secreto para competir em jogos pela hipótese de ganhar 45,6 mil milhões de wons", adianta o serviço de streaming.

Cada ronda consiste num jogo infantil tradicional da Coreia, como o Macaquinho do Chinês, mas as consequências da derrota são letais. Quem acabará por vencer? E qual é o verdadeiro propósito por detrás do jogo?", resume a Netflix.

Veja o trailer: