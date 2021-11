"Squid Game" tornou-se o maior lançamento de sempre da Netflix - segundo o serviço de streaming, a série sul-coreana foi vista em mais de 111 milhões de contas em 28 dias - e os rumores sobre a segunda temporada têm dado que falar nos últimos dois meses.

Esta segunda-feira, dia 9 de novembro, durante uma festa da série em Los Angeles, o criador revelou confirmou que está a planear uma segunda temporada. "Tem havido tanta pressão, tanta procura e tanto amor para que haja uma segunda temporada (...) Por isso sinto que não me deram escolha: posso dizer que vai mesmo haver uma segunda temporada. Está na minha cabeça neste momento. Mas é cedo para dizer quando ou como vai acontecer. Mas posso prometer-vos isto: Gi-Hun vai voltar, e vai fazer algo pelo mundo", revelou Hwang Dong-hyuk à Associated Press.

Depois do comentário do criador e da notícia se tornar viral em todo o mundo, a Netflix reagiu. "A segunda temporada está em negociações, mas ainda não está confirmada", frisou o serviço de streaming, citado pelo The Hollywood Reporter.

À publicação, o criador frisou ainda que está na "fase de brainstorming". "Tenho uma história base para a segunda temporada. Está tudo na minha cabeça e estou actualmente na fase de brainstorming. Vai acontecer, um dia, mas quando ainda não posso detalhar", acrescentou.

Segundo o The Hollywood Reporter, no passado fim de semana, o presidente da Netflix Ted Sarandos esteve reunido com o elenco e com a equipa de "Squid Game".