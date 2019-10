Foi divulgado o segundo trailer de "The Mandalorian", que reforça a sensação das primeiras imagens de agosto: a muito aguardada primeira série "Star Wars" inspira-se nas histórias do velho oeste e tem imagens mais violentas do que aquelas a que os fãs estão habituados nos filmes.

Esta é a maior aposta em termos de conteúdos da plataforma de streaming Disney+, que arranca a 12 de novembro nos EUA e deverá chegar à Europa nos primeiros meses de 2020.

É por aqui que passará o futuro imediato de "Star Wars", já que "A Ascensão de Skywalker", que conclui a história da família Skywalker, chega aos cinemas a 19 de dezembro, e se soube também esta segunda-feira que a dupla David Benioff e D.B. Weiss ("A Guerra dos Tronos) abandonou por falta de tempo os planos para uma nova trilogia, que estrearia a partir de 20 de dezembro de 2022.