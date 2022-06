Depois de uma espera de três anos, "Stranger Things" está de volta. A primeira parte da quarta temporada da série estreou-se na passada sexta-feira, dia 27 de maio, e bateu novos recordes na Netflix.

De acordo com os dados do top do serviço de streaming, os novos episódios da série criada pelos irmãos Duffer foi vista 287 milhões de horas em apenas três dias. Na semana de 23 a 30 de maio, todas as temporadas de "Stranger Things" regressaram ao top 5 da Netflix.

Os novos episódios bateram o recorde alcançado pela segunda temporada de "Bridgerton", que foi vista 193 milhões de horas no fim de semana de estreia.

Desde a sua estreia em 2016, "Stranger Things" tornou-se num fenómeno global, tendo conquistado mais de 65 prémios e 175 nomeações para vários prémios, incluindo Emmys, Globos de Ouro, Grammy, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards e Teen Choice Awards, entre outros.

Nomeada três vezes para os Emmys na categoria de Melhor Série Dramática, a série é um dos títulos mais vistos na Netflix. Com 582 milhões de horas de visualização, a terceira temporada está no segundo lugar do top das séries faladas em inglês.