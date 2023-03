Se o final da série surpreendeu os espectadores, o elenco também foi apanhado de surpresa.

Em entrevista ao site Omelete, os atores contaram que, embora soubessem que existia uma possibilidade de "Succession" estar perto do fim, a confirmação só chegou durante a leitura do guião do episódio final e pouco antes das gravações.

"Havia uma hipótese de 50% [de continuar ou de acabar]”, disse Sarah Snook, atriz que veste a pele de Shiv Roy, ao site brasileiro. "Foi um pouco difícil fazer a série neste limbo. Mas olhando agora, se soubéssemos definitivamente que essa seria a última, ela poderia ter ficado muito açucarada, ou podia transparecer muito que nós estávamos a adorar muito, ou tristes, ou em luto porque nunca mais iríamos fazer isto de novo", frisou.

"Foi uma notícia difícil, mas sabíamos que algo assim estava a chegar", acrescentou a atriz.

Já Alan Ruck, que interpreta Connor, contou ao site que a confirmação do fim provocou "emoções mistas". "Desde a COVID-19, estávamos a fazer todas as nossas leituras por Zoom, o que não é muito satisfatório, porque queres estar na sala com os outros atores, sentir a energia deles, tudo acontece mais rápido e é uma experiência melhor. E para esse último episódio, nós fizemos pessoalmente de novo", revelou.