"Succession" vai regressar à HBO antes do final de 2021, confirmou Casey Bloys, diretor de conteúdo da HBO e da HBO Max. Segundo o The Wreap, a terceira temporada da série deverá estrear-se no outono, entre setembro e novembro.

A segunda temporada de "Succession" chegou ao serviço de streaming há dois anos, em 2019. As gravações e a produção dos novos episódios foram adiadas devido à pandemia da COVID-19.

De acordo com a sinopse oficial, a terceira temporada de "Succession" vai colocar Logan Roy (Brian Cox) numa posição perigosa, depois de ser traído pelo seu filho Kendall (Jeremy Strong). "Enquanto tenta equilibrar as alianças familiares, políticas e financeiras, as tensões crescem e uma batalha corporativa amarga dá início a uma guerra civil na família Roy", avança o serviço de streaming.

"Sucession" conta a história de Logan Roy e dos seus quatro filhos herdeiros quando o patriarca decide afastar-se da empresa. "A família Roy controla um dos maiores conglomerados de média e entretenimento do mundo", acrescenta a HBO.