De acordo com uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR), na qual é feito o ponto da situação sobre as ações judiciais relacionadas com o programa "Supernanny", o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), por acórdão de 30 de maio, julgou “totalmente improcedentes os recursos” da SIC e da Warner Brothers (WB) sobre a ação cível do MP da área cível da comarca de Lisboa Oeste, em representação das crianças e jovens participantes no reality show.

Entende o STJ que “o direito à imagem e o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e os outros direitos de personalidade são concretizações da dignidade da pessoa humana, que é um valor intangível e indisponível”.

Numa crítica ao formato do programa televisivo, o STJ considera que “a instrumentalização das pessoas e, em particular, das crianças é contrária à ordem pública, pois ofende o valor da dignidade humana” e que os direitos de personalidade não ficam limitados quando há consentimento, sendo “absolutamente irrelevante como causa de exclusão da ilicitude da lesão”.

Anteriormente o Ministério Público a SIC e a Warner Brothers apresentaram recurso da decisão de primeira instância e o Tribunal da Relação de Lisboa, a 11 de dezembro de 2018, aceitou a reclamação do MO.