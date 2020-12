No final do episódio de estreia da nova temporada de "Anatomia de Grey", Meredith (Ellen Pompeo) fica inconsciente no parque de estacionamento. Durante o 'sonho', e para surpresa total dos espectadores, a protagonista imagina-se a passear na praia com Derek, a personagem de Patrick Dempsey.

Em entrevista à revista Variety, Krista Vernoff, showrunner da série, fez novas revelações sobre a participação do ator na 17.ª temporada. "Vamos ver McDreamy [Derek] novamente na segunda metade da temporada", adiantou a argumentista.

No arranque da nova temporada,Krista Vernoff já tinha explicado ao Los Angeles Times que a participação do ator é para continuar. "Não será apenas uma participação especial. Em vez disso, ele vai aparecer mais três vezes", revelou.

Já entrevista no programa "The Ellen DeGeneres Show", Patrick Dempsey também confirmou que irá aparecer em vários episódios da 17.ª temporada da série. "Não tenho certeza em quantos [episódios vai aparecer o Derek]", começou por explicar o ator. "Sei que estou ao longo desta temporada. Ele volta para a visitar", acrescentou.