A Apple TV+ revelou esta semana o trailer de "Suspicion", série de suspense que se estreia mundialmente no dia 4 de fevereiro. A primeira temporada da produção protagonizada por Uma Thurman ("Kill Bill" ;"Pulp Fiction") vai contar com oito episódios que se estreiam semanalmente, às sextas-feiras.

A série acompanha a história de uma empresária norte-americana (Uma Thurman). "Quando o filho de uma proeminente empresária norte-americana é sequestrado num hotel de Nova Iorque, todas as suspeitas recaem rapidamente sobre quatro cidadãos britânicos aparentemente normais que estavam no hotel na noite em questão", adianta o serviço de streaming em comunicado.

Os suspeitos tentam escapar "das forças combinadas da British Crime Agency e do FBI e provar sua inocência".

Além de Uma Thurman, o elenco de "Suspects" conta ainda com Kunal Nayyar ("A Teoria do Big Bang"), Noah Emmerich ("The Americans"), Georgina Campbell ("Black Mirror"), Elyes Gabel ("Scorpion"), Elizabeth Henstridge ("Agentes da SHIELD"), Tom Rhys-Harries ("White Lines") e Angel Coulby ("Dancing on the Edge").

Rob Williams ("The Man in the High Castle") é o showrunner e produtor executivo de "Suspicion", produção baseada na premiada série israelita "False Identity".

Veja o trailer: