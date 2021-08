Esta sexta-feira, a BBC não quis comentar. Já a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, confirmou a notícia com algum sarcasmo numa mensagem publicada na rede Telegram, na qual considerou que cabe aos meios de comunicação britânicos manifestarem-se sobre o assunto. "Não sejam tímidos", escreveu ela.

"Representantes da BBC visitaram o Ministério das Relações Exteriores e lá tudo lhes foi explicado, para que pudessem contar", comentou.

A porta-voz também destacou que a Rússia havia denunciado no passado, sem sucesso, a "humilhação com vistos que Londres inflige a correspondentes russos destacados no Reino Unido".

Sem identificar a fonte, a rede Rossiya 24 explicou na quinta que o visto da jornalista britânica expira no dia 31 de agosto, e que não seria renovado por decisão das autoridades, medida que o apresentador qualificou de "simétrica" à suposta pressão dos media britânicos sobre a Rússia.

"É uma expulsão que faz história", comentou o jornalista da rede de notícias russa.

As autoridades russas continuam a criticar publicamente o conteúdo dos media ocidentais sobre a Rússia, frequentemente denunciando artigos considerados russofóbicos. No entanto, as expulsões de jornalistas foram raras.