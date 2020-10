Bárbara Bandeira confirmou nas redes sociais que testou positivo para a COVID-19. A jovem artista foi uma das convidadas da emissão de quarta-feira, dia 21 de outubro, de "Dia de Cristina", da TVI. Devido ao contacto direto com a artista, Cristina Ferreira encontra-se em isolamento.

Teresa Guilherme e Cláudio Ramos também participaram na última emissão do programa "Dia de Cristina", mas não se encontram em isolamento.

"No caso da Teresa e do Cláudio, foram apenas convidados e estavam a uma distância de segurança da apresentadora [Cristina Ferreira] que, lembremos, está em isolamento profilático. De salientar que só se a Cristina tivesse testado positivo é que todos os que estiveram com ela teriam de fazer isolamento, como recomendado pela Direção-Geral da Saúde", explicou fonte do canal à TV 7 Dias.

Este domingo, dia 25 de outubro, Cláudio Ramos apresentou "Somos Portugal" e Teresa Guilherme conduziu a gala do reality show "Big Brother - A Revolução".