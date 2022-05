A estreia de Soldier Boy (Jensen Ackles), uma versão distorcida do Capitão América, e um Homelander (Antony Starr) sem limites estão em destaque no novo trailer da terceira temporada de "The Boys", divulgado pela Prime Video esta segunda-feira, 16 de maio.

Além desses dois super-heróis corruptos, as imagens antecipam a próxima fase de Butcher (Karl Urban), que pela primeira vez terá superpoderes... embora, aparentemente, apenas durante 24 horas, como já tinha sido sugerido no primeiro teaser da nova época, revelado em março.

"The Boys" vai estrear os primeiros três episódios da terceira temporada na Prime Video, a 3 de junho. Os seguintes estarão disponíveis todas as sextas-feiras até ao final da época, a 8 de julho, que a plataforma descreve como "épico". A nova temporada contará com oito episódios.

A 4 de março, a Prime Video estreou "The Boys Presents Diabolical", série de animação que decorre no universo de "The Boys" e promete "revelar histórias nunca vistas dentro do universo". Os episódios da nova aposta do serviço de streaming têm a duração de 12 a 14 minutos e "cada um conta um estilo próprio de animação, inspirado em diferentes temáticas".

"The Boys" inspira-se na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment. Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la.

Nomeada para os Emmys deste ano em cinco categorias (incluindo Melhor Série Dramática), "The Boys" foi desenvolvida por Eric Kripke ("Supernatural", "Revolution") e tem Robertson, Seth Rogen e Evan Goldberg entre os produtores-executivos.

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles compõem o elenco da terceira temporada.