A Prime Video revelou no fim de semana o primeiro teaser trailer da terceira temporada de "The Boys", durante o seu painel no South by Southwest (SXSW), nos EUA.

O teaser mostra alguns momentos "verdadeiramente diabólicos" dos novos episódios, sublinha a plataforma de streaming em comunicado, e oferece um olhar sobre as personagens já conhecidas e os novos rostos da saga. A música de fundo é "Bones", uma das novas canções dos Imagine Dragons:

Entre as revelações destas primeiras imagens contam-se um Billy Butcher (Karl Urban) com superpoderes e a entrada em cena de Soldier Boy (Jensen Ackles), uma versão distorcida do Capitão América e especialmente esperada pelos fãs que conhecem a BD que inspirou a série.

"The Boys" vai estrear os primeiros três episódios da terceira temporada na Prime Video, a 3 de junho. Os seguintes estarão disponíveis todas as sextas-feiras até ao final da época, a 8 de julho, que a plataforma descreve como "épico". A nova temporada contará com oito episódios.

A 4 de março, a Prime Video estreou "The Boys Presents Diabolical", série de animação que decorre no universo de "The Boys" e promete "revelar histórias nunca vistas dentro do universo". Os episódios da nova aposta do serviço de streaming têm a duração de 12 a 14 minutos e "cada um conta um estilo próprio de animação, inspirado em diferentes temáticas".

"The Boys" inspira-se na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment. Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la.

Nomeada para os Emmys deste ano em cinco categorias (incluindo Melhor Série Dramática), "The Boys" foi desenvolvida por Eric Kripke ("Supernatural", "Revolution") e tem Robertson, Seth Rogen e Evan Goldberg entre os produtores-executivos.

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles compõem o elenco da terceira temporada.