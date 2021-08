Pela primeira vez na história da competição da MTV, os desafios vão ter de ser superados por 17 participantes de diferentes nacionalidades, que se juntam aos habituais concorrentes americanos.

"The Challenge", que está na origem do género "reality competition" em televisão, lança agora 19 novos episódios com 34 novos concorrentes vindos de várias partes do mundo.

Com a pitoresca costa da Croácia como pano de fundo, os concorrentes de elite dos EUA vão unir forças com diferentes adversários internacionais. Os participantes serão testados mental e fisicamente para tentar chegar ao prémio de um milhão de dólares em disputa neste novo capítulo dos jogos de espionagem e sobrevivência, que levam o corpo e a mente a um extremo.

Na estreia da nova temporada, o SAPO Mag esteve à conversa com o concorrente espanhol Logan Sampedro, que, apesar de ser um estreante na competição, não se vê como um novato. "Nasci para a competição e isto é o que faço melhor, não faço diferenciação entre novatos e veteranos, apenas entre pessoas de que gosto e não gosto, e tento ganhar a todas de forma igual", explica o concorrente espanhol ao SAPO Mag.

Logan Sampedro em "The Challenge"

As temporadas anteriores do concurso tinham apenas concorrentes americanos mas, desta vez, dos 34 concorrente, 17 são de outras nacionalidades. "É sempre um desafio extra viver com outras pessoas na mesma casa e ainda mais quando há diferenças culturais e de língua, mas uma das minhas grandes virtudes é a adaptação e a camuflagem", salienta Logan Sampedro.

Para esta temporada, o concorrente espanhol promete muitas surpresas: "houve muito investimento na produção e tem locais incríveis. Parece um filme de ação, mas real".

O primeiro episódio da nova temporada da competição,foi emitido a 18 de agosto na MTV Portugal e deu a conhecer todo o elenco, mas é no episódio desta quarta-feira que a competição realmente começa.

"The Challenge" foi criado para a MTV pela Bunim/Murray Productions. Julie Pizzi, Emer Harkin, Ryan Smith e Danny Wascou são os Produtores Executivos e James Rodriguez é o Produtor Co-Executivo. Dan Caster assume a Produção Executiva em conjunto com Leanne Mucci como Produtora Co-Executiva para a MTV.