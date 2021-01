Com seis nomeações cada, "The Crown" e "Ozark" lideram as nomeações à 26.ª edição dos Critics Choice Television Awards. A lista de nomeados foi revelada esta segunda-feira, dia 18 de janeiro, e a Netflix segue na frente da corrida, somando 26 indicações nas várias categorias, seguida pela HBO (22 nomeações).

"Lovecraft Country" também está em destaque entre os nomeados, concorrendo para cinco prémios.

Além de estar na disputa para Melhor Drama, "The Crown" soma nomeações para os seus protagonistas - Olivia Colman e Emma Corrin lutam pelo galardão de Melhor Atriz em Drama; Josh O'Connor está nomeado para Melhor Ator em Drama; Gillian Anderson concorre ao prémio de Melhor Atriz Secundária em Drama; e Tobias Menzies é um dos indicados na categoria de Melhor Ator Secundário em Drama.

O protagonista de "Ozark", Jason Bateman, também luta pela estatueta de Melhor Ator em Drama e Laura Linney disputa a categoria Melhor Atriz em Drama.

Além de "The Crown" e "Ozark", a categoria de Melhor Drama conta ainda com "Better Call Saul" (AMC), "The Good Fight" (CBS All Access), "Lovecraft Country" (HBO), "The Mandalorian" (Disney Plus ), "Perry Mason" (HBO) e "This Is Us" (NBC) como nomeadas.

Na categoria de Melhor Comédia, "Schitt's Creek", "What We Do In the Shadows", "Better Things" (FX), "The Flight Attendant"(HBO Max), "Mom" (CBS), "Pen15" (Hulu), "Ramy" (Hulu) e "Ted Lasso" (Apple TV Plus) são na corrida.

NOMEADOS:

Veja aqui a lista completa.

MELHOR DRAMA

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Good Fight (CBS All Access)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Perry Mason (HBO)

This Is Us (NBC)

MELHOR COMÉDIA

Better Things (FX)

The Flight Attendant (HBO Max)

Mom (CBS)

PEN15 (Hulu)

Ramy (Hulu)

Schitt’s Creek (Pop)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

MELHOR MINISSÉRIE

I May Destroy You (HBO)

Mrs. America (FX)

Normal People (Hulu)

The Plot Against America (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

Small Axe (Amazon Studios)

The Undoing (HBO)

Unorthodox (Netflix)

MELHOR TELEFILME

Bad Education (HBO)

Between the World and Me (HBO)

The Clark Sisters: First Ladies of Gospel (Lifetime)

Hamilton (Disney+)

Sylvie’s Love (Amazon Studios)

What the Constitution Means to Me (Amazon Studios)

MELHOR TALK SHOW

Desus & Mero (Showtime)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

The Kelly Clarkson Show (NBC/Syndicated)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Red Table Talk (Facebook Watch)