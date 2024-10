"The Floor", concurso que em Portugal é apresentado por Vasco Palmeirim na RTP1, tem conquistado espectadores em todo o mundo e várias provas têm-se tornado virais nas redes sociais.

Na edição norte-americana do programa, que é apresentada Rob Lowe, as concorrentes Monica e Mena estiveram frente a frente numa ronda dedicada a Taylor Swift. No concurso, as participantes foram desafiadas a completar o nome de várias canções da artista norte-americana.

As duas concorrentes brilharam na prova e apenas falharam no nome de um dos temas ("Midnight Rain").

"Um jogo perfeito, um jogo perfeito. Inacreditável", frisou Rob Lowe no final da prova.

Veja o vídeo: