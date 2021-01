"The Good Doctor", drama médico protagonizado por Freddie Highmore, despediu-se do pequeno ecrã no final de novembro e regressou a 11 de janeiro ao pequeno ecrã, para já apenas nos Estados Unidos. Em Portugal, a série é transmitida pelo AXN.

O novo teaser da quarta temporada da série, que resume o sétimo episódio, mostra o protagonista numa cena íntima no chuveiro com Lea. Nas redes sociais, os fãs têm elaborado várias teorias sobre o que poderá ou não acontecer.

Veja o teaser:

Segundo o TV Line, os novos episódios vão centrar-se nas consequências da pandemia. De acordo com o site, o foco estará na Dra. Audrey Lim (Christina Chang), que enfrenta um trauma emocional devido à COVID-19.

"Ela está a tentar estar ocupada no hospital, tema a ideia de que é esse o seu lugar seguro", frisou a atriz Christina Chang ao TV Line.