"The Great", minissérie de dez episódios do Hulu, já está disponível na HBO Portugal - a produção estreou um dia após a estreia nos Estados Unidos -, e promete contar uma história um pouco diferente de 'Catarina, a Grande' e do seu casamento com Peter III, Imperador da Rússia.

"É uma série cómica e satírica – baseada no ocasional facto histórico – sobre a ascensão de Catarina, a Grande, de forasteira à soberana que reinou por mais tempo na história da Russa. Uma história muito moderna sobre o passado", explica o serviço de streaming na sinopse de "The Great".

Criada por Tony McNamara, que esteve nomeado para um Óscar como co-autor do argumento de "A Favorita", "The Great" conta com Elle Fanning no papel principal e com e Nicholas Hoult na pele do Pedro III.

"Eu governo e tu obedeces. Uma história fictícia, divertida e anacrónica de uma jovem idealista e romântica que chega à Rússia para um casamento arranjado com o imperador Peter", acrescenta o serviço de streaming.

O primeiro episódio arranca em 1761, centrando-se na viagem de Catarina para a Rússia. "Em 1761, Catarina viaja para a Rússia e torna-se imperatriz ao casar com o Imperador da Rússia, Pedro. Com esperanças de desposar um grande amor, Catarina depressa percebe que Pedro é um fedelho egoísta que se opõe a tudo o que ela preza", resume a HBO Portugal.

Veja o trailer: