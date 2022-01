"The Great", série "pontualmente verdadeira" sobre Catarina, a Grande, foi renovada para uma terceira temporada, confirmou o serviço de streaming Hulu. As duas primeiras partes da produção podem ser vistas na HBO Portugal.

"É uma série cómica e satírica – baseada no ocasional facto histórico – sobre a ascensão de Catarina, a Grande, de forasteira à soberana que reinou por mais tempo na história da Russa. Uma história muito moderna sobre o passado", explica o serviço de streaming na sinopse de "The Great".

Criada por Tony McNamara, que esteve nomeado para um Óscar como co-autor do argumento de "A Favorita", "The Great" conta com Elle Fanning no papel principal e com e Nicholas Hoult na pele do Pedro III.

"Eu governo e tu obedeces. Uma história fictícia, divertida e anacrónica de uma jovem idealista e romântica que chega à Rússia para um casamento arranjado com o imperador Peter", acrescenta o serviço de streaming.

Na segunda temporada da série, Catarina assume o trono russo, "mas se ela achava que enganar o marido tinha sido difícil, não foi nada comparado à realidade de 'libertar' um país que não quer ser libertado".

Nos episódios, Catarina tem confrontos com a sua corte, com a sua equipa e até com a sua própria mãe (interpretada pela atriz convidada Gillian Anderson), numa tentativa de trazer dias melhores para a Rússia. "Simultaneamente, ela irá também lutar com o seu próprio coração, enquanto Peter faz uma transição lenta de um marido muito odiado para um prisioneiro? Aliado? Amante? No final de contas, Catarina aprenderá que para mudar um país, tem de aceitar uma mudança pessoal, que existe uma linha ténue entre idealismo e ilusão, e que tornar-se Catarina, A Grande, exigirá mais dela do que ela alguma vez imaginou", resume a HBO Portugal.