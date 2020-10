Saudades de Álvaro Morte, ator que veste a pele de Professor em "La Casa de Papel"? Agora poderá ver o espanhol na nova aposta do AXN - "The Head" estreou esta quarta-feira, dia 21 de outubro, e pode ser vista semanalmente, às 22h50.

"'The Head' é mais uma das novidades do AXN nesta rentrée e mais uma aposta nas produções europeias. Com produção espanhola, fala "sobre a equipa de inverno num centro de investigação no Polo Sul", resume o canal.

Na série, o ator Álvaro Morte veste a pele de Ramón, "um homem que se deixa guiar pelo instinto". "Não é um homem especialmente racional. Guarda vários segredos, que arrasta com ele, o que acaba por o fazer sofrer muito, tornando-o numa pessoa solitária que gosta de fazer as coisas à sua maneira", resume o canal.

Ao longo dos episódios, "no Polo Sul, uma equipa conhecida como Winterers dá continuidade a um estudo revolucionário na luta contra as alterações climáticas após o trabalho da equipa de verão. Espera-lhes seis meses de escuridão na terra do gelo... Com a chegada da primavera, o comandante Johan Berg (Arthur Wilde) volta à estação de pesquisa Polaris VI onde se depara com um cenário de terror. Sete dos seus investigadores estão mortos e Annika (Laura Bach), a sua mulher, está desaparecida. Há apenas um sobrevivente que, perante as circunstâncias que terá vivido, está profundamente perturbado", explica o AXN.

A produção espanhola conta ainda com John Lynch e Alexandre Willaume.