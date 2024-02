Fevereiro é um mês recheado de estreias no AXN, que prometem agarrar os espectadores. Ao longo do mês, as séries italianas vão estar em destaque no canal, com histórias repletas de amor, intriga, suspense e superação e com caras bem conhecidas dos fãs portugueses.

O mês arrancou com a chegada de "Viola Come Il Mare", série italiana de ação, investigação e romance. Protagonizada por Can Yaman, ator conhecido pelos seus papéis nas populares novelas turcas, e Francesca Chillemi, atriz italiana. A dupla de personagens vai estar no centro de um grande enrredo, mas o amor também promete andar no ar.

Fevereiro também vai contar com o regresso de "DOC" - no dia 21, às 22h50, o AXN estreia a terceira temporada da série, com episódio duplo. O reencontro dos espectadores com o popular Dr. Fanti (Luca Argentero) e com a sua equipa, que conta, por exemplo, com Riccardo Bonvegna, personagem de Pierpaolo Spollon, e Giulia Giordano (Matilde Gioli), promete trazer novas emoções e surpresas.

Anote na agenda as datas de estreias das séries e descubra (sem spoilers) o que pode esperar.

"Viola Come Il Mare", uma história de amor e intriga

"Viola come il mare", considerada uma das séries italianas do momento, estreou-se esta semana e pode ser vistas todas s quartas-feiras à noite. Um dos protagonistas da história é uma cara bem conhecida dos espectadores: Can Yaman.

Depois do sucesso nas novelas turcas, o ator decidiu apostar na sua carreira internacional com "Viola come il mare", o seu primeiro projeto além fronteiras. Na nova aposta do AXN, Can Yaman veste a pele de Francesco Demir, um sedutor carismtático policial e com talento para investigar. Ao longo dos episódios, a personagem vai provar que é altamente intuitivo no trabalho, mas que também é impulsivo e propenso a quebrar regras.

Ao seu lado, o ator turco tem a atriz italiana Francesca Chillemi, que interpreta Viola Vitale, ex-Miss Itália que se destaca pelo seu otimismo e confiança.

E é a história da jovem que marca a primeira temporada da série. "Viola come il mare" centra-se em Viola Vitale, uma jovem jornalista que se muda de Paris para Palermo para procurar o pai que nunca conheceu e que sofre de um transtorno de perceção – sinestesia, a mistura de dois sentidos diferentes. É esta condição tão especial, que faz com que Viola associe cores a emoções, que vai ajudar Francesco Demir (Can Yaman), um inspetor-chefe da polícia judicial, nas suas investigações sobre tráfico humano.

Suspense, intriga e romance são os ingredientes principais da nova aposta do AXN. A primeira temporada de "Viola Come Il Mare" conta com 12 episódios.

Veja o teaser:

Estreia: 7 de fevereiro, às 22h00

Episódios seguintes: todas as quartas-feiras

O regresso de "DOC"

Já no final do mês, "DOC" regressa ao AXN para a sua terceira temporada. Os novos episódios da série italiana sobre o médico amnésico estreiam-se no dia 21 de fevereiro, às 22:50, com episódio duplo.

A história centrada no Dr. Fanti sobre resiliência ímpar é baseada no caso real de Pierdante Piccioni, um diretor do Serviço de Urgências italiano que, depois de seis horas em coma, acordou convencido de se encontrar no passado, e continua a prender os espectadores ao pequeno ecrã.

Já na série, um médico perde as suas memórias dos últimos 12 anos após um acidente. Agora, o doutor italiano mais cobiçado do AXN está de volta, juntamente com a sua equipa para novas revelações surpreendentes.

Os novos episódios arrancam com Andrea Fanti, interpretado por Luca Argentero, a ser ilibado de todas acusações que lhe foram dirigidas durante a pandemia da COVID-19, recuperando a sua função de médico-chefe, que ocupava antes da sua perda de memória.

Com o novo cargo e uma equipa reforçada, Andrea ganha novo ânimo para cumprir o seu principal objetivo: cuidar dos seus pacientes. Contudo, a pressão do novo diretor administrativo faz-se sentir na equipa, uma vez que ameaça fechar o departamento caso certas normas não sejam cumpridas.

Ao longo dos episódios, o inesperado acontece quando, ao ouvir determinada música, Andrea tem um flashback de uma memória anteriormente "apagada" pela sua amnésia. Tal como nas temporadas anteriores, o médico fará de tudo para conseguir recuperar a sua memória. Mas será que vai conseguir?

A terceira temporada conta com Luca Argentero no papel principal, ao lado de Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, que esteve em Portugal em 2022 para apresentar a segunda temporada. O elenco conta ainda com Sara Lazzaro, Marco Rossetti e Giacomo Giorgio, que se estreia na série.

"DOC" continua a ser uma história de sucesso em Itália, tendo sido líder no prime time, com milhões de espectadores. Em Portugal, a série conta também com uma grande base de fãs.

Estreia da terceira temporada: 21 de fevereiro, às 22h50 (episódio duplo)

Episódios seguintes: todas as quartas-feiras