Esta semana, a revista Rolling Stone revela em exclusivo que vários elementos da equipa do "The Kelly Clarkson Show" se queixam que o ambiente nos bastidores do programa é "tóxico" e "traumático para a saúde mental". Segundo a publicação, as acusações partiram de funcionários veteranos da indústria.

À revista, um atual empregado e 10 ex-membros da equipa revelaram que acreditam que a apresentadora e cantora Kelly Clarkson não "tem noção de como os funcionários estão infelizes com as condições de trabalho".

"A NBC está a proteger o programa porque é uma nova fonte de dinheiro, mas Kelly não tem ideia de como sua equipa está infeliz”, disse um ex-funcionário.

O canal norte-americano recusou-se a comentar as acusações. Kelly Clarkson e a produtora executivo do talk show, Alex Duda, também não responderam às questões da revista.

Os ex-funcionários garantem que "o comportamento tóxico dos bastidores começa com Duda, que protege Kelly Clarkson dos comentários dos funcionários" sobre a produtora. "Acho a Alex Duda um monstro”, diz um antigo membro da equipa.

"Tenho uma amiga produtora executiva que me avisou sobre aceitar este trabalho, porque aparentemente ela fez isso em todos os programas em que trabalhou", acrescenta uma fonte.

À revista, um dos empregados atuais do talk show admite que a cantora não tem conhecimento da situação. As várias fontes ouvidas pela Rolling Stone adiantaram que foram apresentadas várias queixas.

"Kelly é fantástica", disse um ex-funcionário. "Ficaria chocado se ela soubesse. Ficaria chocado se ela soubesse que a equipa não estava a ser paga pelas duas semanas de pausa no Natal. A Kelly com quem interagi e que todos conhecem provavelmente ficaria muito chocada ao saber disso", frisou um antigo membro da equipa do programa.