O terceiro episódio de "The Last of Us", que se estreou na passada segunda-feira, dia 30 de janeiro, conquistou os espectadores e arrancou muitas lágrimas. Segundo os dados da Nielsen Ratings, divulgados pelo Deadline, o terceiro capítulo da série baseada no popular videojogo bateu recordes.

Na noite de estreia nos Estados Unidos, o episódio foi visto por mais de 6,4 milhões de pessoas na HBO e HBO Max. De acordo com os dados, desde a estreia, a audiência da série aumentou 56%.

No domingo, 6,4 milhões de pessoas sintonizaram para assistir ao terceiro episódio da série pós-apocalíptica na HBO e HBO Max, de acordo com a Nielsen e dados próprios.

Para já, "The Last of Us", que regista uma média de 21,3 milhões de espectadores por episódio, continua a não conseguir bater "House of the Dragon" (29 milhões por episódio), mas já ultrapassou as segundas temporadas de "Euphoria" e "The White Lotus".