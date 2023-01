Era praticamente certo, mas a confirmação só chegou esta sexta-feira, dia 27 de janeiro: "The Last of Us" vai contar com uma segunda temporada, anunciou a HBO Max.

"Craig e Neil, juntamente com a produtora executiva Carolyn Strauss e o resto do nosso elenco e equipas formidáveis, definiram um género com a temporada de estreia magistral de 'The Last of Us'”, começa por sublinha Francesca Orsi, EVP, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films em comunicado. "Depois de realizarmos esta primeira temporada inesquecível, mal posso esperar para ver esta equipa a destacar-se novamente na segunda", frisa.

“Sinto-me humilde, honrado e francamente impressionado com o facto de tantas pessoas se terem sintonizado e ligado à nossa aventura de Joel e Ellie. A colaboração com Craig Mazin, o nosso incrível elenco e equipa e com a HBO superaram as minhas já elevadas expectativas”, acrescenta Neil Druckmann, produtor executivo. “Agora temos o prazer de poder fazer isto novamente com a segunda temporada! Em nome de todos da Naughty Dog e PlayStation, obrigado", remata.

Craig Mazin, produtor executivo, acrescenta que está muito "grato a Neil Druckmann e à HBO pela parceria": "Sou ainda mais grato aos milhões de pessoas que se juntaram a nós nesta jornada. (...) O público deu-nos a hipótese de continuar e, como fã das personagens e do mundo que Neil e a Naughty Dog criaram, não podia estar mais preparado para regressar".

Veja o trailer:

A história da série inspirada no popular jogo tem lugar 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída. "Joel, um duro sobrevivente, é contratado para contrabandear Ellie, uma rapariga de 14 anos de idade, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho, torna-se numa jornada brutal e dolorosa, já que ambos têm de atravessar os EUA e depender um do outro para sobreviver", descreve a HBO Max.

Pedro Pascal é o protagonista da nova produção e veste a pele de Joel. Bella Ramsey, Gabriel Lun, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Jeffrey Pierce, Ashley Johnson e Troy Baker também fazem parte do elenco.

"The Last of Us" foi escrita e produzida por Craig Mazin e Neil Druckmann. A série é uma coprodução com a Sony Pictures Television e tem produção executiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan e Rose Lam.