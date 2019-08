Depois de ter protagonizado "The Young Pope", série estreada em 2016, Jude Law está de volta ao papel de Lenny Belardo, o Papa Pio XIII, em "The New Pope". O primeiro trailer já foi divulgado:

A cargo da HBO, Sky Atlantic e Canal+, a aposta conta com oito episódios de uma hora de duração cada e vai arrancar com o protagonista em estado de coma, dando lugar a um novo Papa, interpretado por John Malkovich. O ator, uma das novidades do elenco, junta-se a nomes que já tinham participado em "The Young Pope", como Javier Cámara, Ludivine Sagnier, Cécile de France e Silvio Orlando.

Sharon Stone e Marilyn Manson também vão fazer parte do drama ambientado nos bastidores do Vaticano, com participações especiais. Paolo Sorrentino ("Este é o Meu Lugar", "A Grande Beleza") é o showrunner e deverá realizar todos os episódios, tal como na série anterior.

"The Young Pope" acompanhava o fictício Pio XIII, o mais jovem Papa da história e o primeiro norte-americano a ser eleito, cujo destino ficava em aberto no final. A série despertou alguma polémica ao retratar o protagonista como um anti-herói que não teme enfrentar a Igreja Católica.

"The New Pope" chega ao pequeno ecrã em 2020, mas os dois primeiros capítulos estreiam já no próximo domingo, no Festival de Veneza.