"The North Water", minissérie protagonizada por Colin Farrell, estreou-se esta segunda-feira, 1 de novembro, na HBO Portugal.

Escrita e realizada pelo cineasta britânico Andrew Haigh ("Weekend", "Looking", "45 Anos"), e baseada no livro do também inglês Ian McGuire, chega ao serviço de streaming depois de se ter estreado no Reino Unido em agosto, na plataforma AMC+.

O drama conta a história de Patrick Sumner (Colin Farrell), um ex-cirurgião do exército caído em desgraça que se inscreve como médico do navio "The Volunteer" numa expedição de caça às baleias ao Ártico, em 1859. "A bordo, ele conhece o arpoador Henry Drax, um assassino brutal cuja falta de princípios foi moldada para se ajustar à dureza do seu mundo. Na esperança de escapar dos horrores do seu passado, Patrick Sumner encontra-se num mundo dominado por homens, numa jornada malfadada com um psicopata assassino. Em busca de redenção, a sua história torna-se uma dura luta pela sobrevivência no deserto ártico", descreve a HBO Portugal em comunicado.

Grande parte das filmagens decorreu no norte do arquipélago de Svalbard, com o elenco e a equipa a trabalharem inteiramente no mar, no Oceano Ártico. O grupo viajou até 81 graus a norte para filmar no gelo, o ponto mais a norte onde uma série de drama já foi filmada, assinala o serviço de streaming.

Além de Colin Farrell, o elenco de "The North Water" inclui Stephen Graham como Brownlee, voluntário do “The Volunteer”; Tom Courtenay como o proprietário do navio, Baxter; Sam Spruell no papel de Cavendish, o primeiro marinheiro do navio; e Roland Møller como Otto, um arpoador. Peter Mullan tem uma participação especial no quarto episódio.

A minissérie é composto por cinco episódios e já se encontram todos disponíveis na HBO Portugal.