Albano Jerónimo vai fazer parte de uma nova produção original da Netflix. Na sua conta no Instagram, o ator revelou que faz parte do elenco de "The One", série de serviço de streaming com estreia marcada para setembro deste ano.

"É com enorme alegria que partilho com vocês esta maravilhosa experiência e momento no meu percurso profissional. Falo-vos da Netflix e desta serie 'The One' que irá estrear em setembro em todo o mundo. Nada disto seria possível sem a minha querida mulher, filha, família, amigos, a melhor agente Cecília Mateus e a Subtitle", escreveu o ator português nas redes sociais.

Na série, Albano Jerónimo vai vestir a pele do "match perfeito" e par romântico da protagonista.

"The One" foi criada por Howard Overman e a história é baseada no romance de ficção científica de John Marrs.