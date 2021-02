A Netflix anunciou que "The One", série que conta com a participação de Albano Jerónimo e Miguel Amorim, estreia-se a 12 de março em todos os territórios. Segundo o serviço de streaming, "este drama sobre relações baseado num romance de John Marrs aborda uma premissa única: e se pudéssemos encontrar o nosso par perfeito através da comparação do ADN?".

Na produção britânica britânica que se baseia num livro de John Marrs, Albano Jerónimo vai vestir a pele do "match perfeito" e par romântico da protagonista.

"The One" passa-se no futuro próximo, num mundo em que um teste de ADN nos pode ajudar "a encontrar o nosso par perfeito: a pessoa pela qual estamos geneticamente predispostos a apaixonar-nos perdidamente".

"Independentemente do quão feliz alguém esteja na sua relação, quem nunca pensou se, algures no mundo, não haveria melhor partido? E se bastasse uma amostra de cabelo para o encontrar? A ideia é simples, mas as implicações são explosivas. Nunca mais pensaremos da mesma forma sobre o amor e as relações", resume a Netflix.