"The Outpost" regressa esta segunda-feira, dia 16 de novembro, para a sua terceira temporada - o primeiro episódio pode ser visto às 22h15, no SYFY. No verão, durante as gravações dos novos episódios, o elenco, o criador e membros da equipa de produção conversaram, via Zoom, com SAPO Mag e vários meios de todo o mundo sobre as novas aventuras.

Produzida por Dean Devlin e por Jonathan Glassner, "The Outpost" centra-se nas aventuras de Talon, na busca dos assassinos da sua família. Contudo, durante a sua jornada para o posto militar (o Outpost do título), Talon descobre possuir um misterioso poder sobrenatural que deve aprender a controlar, porque só assim é que conseguirá salvar-se a si própria e defender o mundo de um ditador religioso fanático.

Na segunda temporada, Talon (Jake Stormoen) e Gwynn (Imogen Waterhouse) enfrentaram uma guerra com a Ordem Prime. "Talon e o Dragman aprofundam os perigos de convocar mais demónios, enquanto Gwynn luta para recrutar aliados leais. A trindade de senhores da Ordem Primordial, conhecidos como “Os Três”, revelam os seus poderes misteriosos", resumiu o canal.

Em entrevista, o criador da série, Kynan Griffin, adianta que a nova temporada vai dar continuidade aos acontecimentos do último episódio da segunda época, quando os Blackwoods assumem o controlo. "Na segunda temporada, se se lembram, o Outpost foi invadido e Talon precisou de reunir o exército (...) No final, da segunda temporada, os Blackblood assumiram o poder e, então, a terceira temporada começa praticamente onde parámos. Os novos episódios começam com Blackbloods sob a liderança de Zed", conta.

Veja no vídeo os bastidores da série:

"Vamos explorar muitas questões: quem são estes Blackbloods; de onde é que eles são; como é que eles estavam na planície de cinzas; qual é a sua estrutura de liderança; o que eles querem? E, claro, Talon está a viver um conflito: ‘estes [Blackbloods] são o meu povo, mas os meus amigos são humanos de Outpost", resume o criador da série, acrescentando que "esta temporada tenta explorar mais a mitologia e responder a algumas perguntas sobre o lugar de Talon no mundo".

Todas as novas aventuras levaram a produção a procurar novos cenários para as gravações - depois de uma temporada filmada nos Estados Unidos, a série mudou-se para a Sérvia. Em 2019, antes da estreia da segunda temporada, o criador de "The Outpost" explicou os motivos da mudança: "Acho que o que pensámos imediatamente e que nos parece óbvio é que queríamos aumentar o 'espaço' da série em termos de valores de produção, de dimensão dos cenários, dos figurantes, etc. Todas estas coisas fazem com que uma série seja grandiosa e épica. E para o conseguir com o orçamento com o qual estávamos a trabalhar, tivemos de sair dos Estados Unidos. A Sérvia é um sítio que tem uma longa e uma rica tradição no cinema: têm sido feito filmes aqui de um nível muito elevado e já há algum tempo".

Em entrevista via Zoom, Lauren Spalding, responsável pelo design da série, revela que na terceira temporada as cenas vão decorrer em novos cenários. "Temos vários novos cenários nesta temporada - temos muitos que construímos e vermos alguns locais incríveis que encontrámos aqui na Sérvia", conta.

Já Jessica Green, que veste a pele da protagonista (Talon), confessa que está "entusiasmada por mostrar um lado mais leve" da sua personagem". Nas últimas temporadas, ela foi bastante cautelosa e um pouco fria. Estou entusiasmada para que os espectadores possam ver um lado mais leve e 'quente' dela", frisa.

"Já Garret não é tão alegre", acrescenta Jake Stormoen, que dá vida ao Capitão Garret Spears. "Par mim, a terceira temporada é muito mais sobre a forma como Garret vai tentar recuperar a motivação que tinha na primeira temporada", explica o ator.

Já para Aaron Fontaine (Tobin), ator que se juntou ao elenco na segunda temporada da série, os novos episódios vão mostrar um novo Tobin. "O Tobin teve de largar muito do seu ego nesta temporada. Então, o Tobin que vocês viram na última temporada é bem diferente do Tobin que vão ver nesta temporada", garante.

A atriz Imogen Waterhouse, que veste a pele de Gwynn Calkussar na série, acrescenta ainda que é bom que as "expectativas sejam altas". "Estou feliz que tenham as expectativas altas. Se és um fã desde a primeira temporada, a terceira vai surpreender. É uma mudança de jogo", avança.

A terceira temporada de "The Outpost" vai contar ainda com caras novas. Georgia May Foote é uma das atrizes que se juntou ao elenco da série - a britânica interpreta Falista. "Estou tão feliz por me juntar ao elenco de 'The Outpost'. Acho que é uma temporada incrível (...) Há muita coisa a acontecer, muito drama e eu tenho os melhores colegas de elenco. É tão bom entrar numa série onde todos são tão bons", frisa a atriz em conversa com o SAPO Mag.

As gravações durante a pandemia

Quais os maiores desafios da nova temporada? Em conversa com os jornalistas, Jessica Green (Talon) e Jake Stormoen (Capitão Garret Spears), os protagonistas da série, não hesitam na resposta. "O maior desafio é ser 2020. Fizemos uma pausa a meio das gravações do sexto episódio. Mas, no que diz respeito à história, recomeçámos no principal gancho da temporada anterior. Vamos ter novas personagens também", conta Jake Stormoen.

"Tem sido um momento difícil para todos. Felizmente para nós, a Sérvia reabriu logo após ter controlado muito bem a primeira vaga da COVID-19 (...) Para voltarmos , tivemos que implementar uma série de novos protocolos para as gravação... para tentar manter uma espécie de comunidade fechada", explica o criador e produtor executivo Kynan Griffin.

O responsável pela série lembra ainda que a equipa conta com a colaboração de uma média "com muita experiência, especialmente no tratamento de doenças infecciosas". "Ter este tipo de orientação faz com que todos se sintam seguros", acrescenta a responsável pelo design da série.