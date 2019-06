"The Pioneer" ("El Pionero", no título original), série documental espanhola, é uma das próximas apostas da HBO - a produção estreia a 7 de julho em Espanha e no dia 14 em Portugal. Em entrevista ao SAPO Mag, Miguel Salvat, responsável pelo conteúdo original da HBO Espanha, explicou que a série irá centrar-se em Jesús Gil, antigo presidente do Atlético de Madrid e da Câmara Municipal de Marbella.

Um dos protagonistas da produção será Paulo Futre, contou o responsável da HBO em exclusivo ao SAPO Mag durante a apresentação da série "Foodie Love", em Barcelona. "Um dos protagonistas da série documental será o Paulo Futre, uma grande estrela que o Jesús Gil contratou ao Futebol Clube do Porto e, na época, uma das grandes estrelas do futebol europeu", conta.

Veja o teaser:

"Paulo Futre será um dos participantes. Ele é muito, muito engraçado. E continua a ser uma grande estrela", acrescenta o responsável pelo conteúdo original da HBO Espanha, explicando que a contratação do jogador português garantiu a vitória de Jesús Gil: "O Paulo Futre foi contratado no dia antes do Jesús Gil vencer as eleições para presidente do Atlético de Madrid... e foi por isso que ele venceu as eleições".