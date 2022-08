Baseada nos livros de banda desenhada de Neil Gaiman editados pela linha Vertigo da DC Comics, "The Sandman" é "uma mistura de mitologia moderna e fantasia obscura, onde ficção contemporânea, drama histórico e lenda se cruzam", descreve a Netflix.

Composta por dez episódios, "The Sandman" está disponível na íntegra no serviço de streaming a partir desta sexta-feira, 5 de agosto. A equipa criativa inclui o próprio Gaiman, David S. Goyer (associado a muitas produções do universo DC) e Allan Heinberg (argumentista do filme "Mulher-Maravilha" ou de séries como "Adultos à Força" ou "Tal Mãe, Tal Filha").

A adaptação da saga de 75 volumes editada desde 1989, que finalmente se concretiza depois de décadas de tentativas, a série "segue as pessoas e os lugares afetados por uma entidade divina, enquanto esta tenta corrigir os erros cósmicos (e humanos) que cometeu durante a sua longa existência", acrescenta a plataforma. A primeira temporada baseia-se nos dois arcos iniciais da BD, "Prelúdios e Noturnos" e "A Casa de Bonecas".

Protagonizada por Tom Sturridge, "The Sandman" conta ainda com Gwendoline Christie, Vivienne Acheapong, Stephen Fry, Patton Oswalt, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar e Boyd Holbrook entre os nomes do elenco.