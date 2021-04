Inspirada em acontecimentos reais, "The Serpent" chegou recentemente à Netflix e conquistou entrada direta para o top diário do serviço de streaming. A minissérie "revela a história do vigarista e assassino em série Charles Sobhraj e das impressionantes tentativas de o levar à justiça".

"Fazendo-se passar por comerciantes de pedras preciosas, Charles Sobhraj (Tahar Rahim9 e a namorada Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) viajaram pela Tailândia, pelo Nepal e pela Índia em 1975 e 1976, levando a cabo uma série de crimes no 'Trilho Hippie' e tornando-se os principais suspeitos de uma série de homicídios de jovens viajantes ocidentais", adianta a Netflix.

O serviço de streaming revela ainda que, "quando Herman Knippenberg (Billy Howle), um jovem diplomata destacado para a embaixada holandesa em Banguecoque, se envolve inadvertidamente nesta complexa rede criminosa, ele espoleta — com a ajuda da esposa Angela (Ellie Bamber), das polícias do mundo inteiro e de testemunhas da manipulação insidiosa de Sobhraj — uma cadeia de acontecimentos extraordinários que fazem com que Sobhraj se torne o homem mais procurado pela Interpol, com mandados de captura em vários continentes".

A minissérie de oito episódios conta com produção da Mammoth Screen, integrada na ITV Studios, "The Serpent", uma coprodução da BBC One e da Netflix, tem argumento de Richard Warlow e Toby Finlay.

O enredo é inspirado numa história verídica, contudo todos os diálogos são ficcionais", remata a Netflix.