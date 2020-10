"The Spanish Princess", série sobre Catarina de Aragão e Henrique VIII, que presidem a corte mais glamorosa da Europa, regressa esta segunda-feira, dia 12 de outubro à HBO Portugal. Nos novos episódios, os espectadores podem esperar "uma montanha russa de emoções", mas nem tudo irá correr bem aos protagonistas, garante Ruairi O’Connor, ator que veste a pele de Henrique VIII, em conversa com o SAPO Mag.

Além do jovem ator, Charlotte Hope, que interpreta Catarina de Aragão, Stephanie Levi-John, que dá vida à aia de confiança de Catarina, Georgie Henley, que veste a pele da irmã mais nova de Henrique VIII e Rainha Margaret ("Meg"), Laura Carmichael, que interpreta Margaret ('Maggie'), e Aaron Cobham, que veste a pele de Oviedo, também conversaram, via Zoom, com o SAPO Mag sobre as novas aventuras na segunda temporada.

Em entrevista, Emma Frost e Matthew Graham, showrunners e produtores executivos, também revelaram ao SAPO Mag detalhes sobre a nova temporada da série, adiantando que o casal protagonista vai lutar para resistir às ameaças externas.

Veja o vídeo:

"No início da segunda temporada, a Catarina tem tudo aquilo com que sempre sonhou: tem um marido bonito e um filho pequeno com seis meses", lembra Charlotte Hope ("The English Game", "A Guerra dos Tronos"), atriz que veste a pele da protagonista.

Em conversa com o SAPO Mag e vários meios de todo o mundo, a atriz frisa que é um privilégio interpretar a personagem. "Adoro a Catarina de Aragão porque é uma força da natureza. É tão forte e má, mas depois também é muito frágil e vai abaixo muito facilmente. Tem essa dualidade", sublinha. "Mas ela uma pessoa que pode lidar com qualquer tipo de m***. Isso não quer dizer que ela não sofra, mas ela não tem medo de sofrer", acrescenta.

Já sobre a segunda temporada, a protagonista avança que a história se irá centrar na gravidez de Catarina de Aragão. "O Henrique e a Catarina, no final da primeira temporada, eles fazem um paco um com o outro, do tipo: 'eu sei que dormiste com a Joanna, eu sei que querias uma virgem'. E depois? Fingiram que está tudo bem e que não há nenhum problema. Mas eles são muito religiosos. Então, quando são abençoados com um filho no primeiro episódio e é como se nada importasse. Como se Deus não os estivesse a castigar. Deus adora-os, deviam estar juntos. Está tudo resolvido e eles confiam nisso. Mas depois o filho morre e começam a surgir novas preocupações", resume Charlotte Hope. "Acho que o Henrique se divorciou da Catarina devido ao sua fervorosa crença e porque estava convencido que ela não lhe podia dar um filho porque estavam a ser castigados por Deus. Ele era um homem profundamente religioso", acrescenta.

"The Spanish Princess", minissérie original da STARZ, pode ser vista na HBO Portugal.