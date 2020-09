O projeto contou com a colaboração da companhia de teatro britânica Punchdrunk, conhecida pelas suas criações interativas como "Sleep No More", que colocaram o espectador no centro da obra.

“À medida que mudamos as regras do teatro com as nossas apresentações, perguntava-me como poderíamos desafiar as da televisão”, explicou Felix Barrett, fundador da Punchdrunk, durante um painel de discussão virtual organizado pelo Festival de Toronto.

Os seis episódios estão divididos entre "Verão" e "Inverno". A história contada nos três primeiros capítulos, na parte chamada "Verão", é protagonizada por Jude Law ("The New Pope", da HBO) como Sam, "um homem que é atraído para uma ilha misteriosa na costa britânica, onde encontra um grupo de nativos dedicados a preservar as suas tradições a qualquer custo". "Verão" foi escrito por Dennis Kelly e realizado por Marc Munden.

Já "Inverno" é a história que se passa nos últimos três episódios, protagonizada por Naomie Harris como Helen, "uma desconhecida com uma personalidade forte que vem à ilha à procura de respostas, mas cuja chegada precipita uma batalha violenta para decidir o seu destino, com as linhas entre fantasia e realidade distorcidas".