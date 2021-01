A produção de "The Umbrella Academy" anunciou esta segunda-feira, dia 11 de janeiro, as primeiras novidades sobre a terceira temporada da série. Nas redes sociais, a equipa da série anunciou as novas caras que se vão juntar ao elenco.

Justin Cornwell ("Jingle Jangle: Um Natal Mágico"), Britne Oldford ("Flash") e Jake Epstein ("Degrassi: The Next Generation") vão fazer parte da Sparrow Academy, que irá contar novamente com a personagem Ben, interpretada pelo ator Justin H. Min.

A terceira temporada de "The Umbrella Academy" vai contar com 10 episódios e as gravações arrancam em fevereiro, no Canadá. Os novos episódios da série da Netflix contam com produção de Steve Blackman.