Gustavo Reinas, da equipa de Marisa Liz, é um dos finalistas do "The Voice Portugal". Na gala em direto do dia 8 de janeiro, o concorrente interpretou o tema "Sol de Inverno" e conquistou elogios.

Esta semana, a atuação mereceu também destaque no canal de Youtube "Best of The Voice". Para a produção internacional do formato, a prestação do jovem de 16 anos foi uma das melhores da semana em todo o mundo - veja aqui o vídeo.

"Qualquer dia, dá-me uma coisa no coração. (...) Cantar esta canção com 16 anos... foi ele que escolheu esta canção", começou por contar Marisa Liz no final da atuação. "Espero que a Simone [de Oliveira] esteja muito orgulhosa de ti", frisou.

"Tens 16 anos e ainda bem que já estás na piscina dos grandes porque já sabes nadar", rematou a mentora do programa de talentos da RTP1.