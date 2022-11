Luís Barbosa foi um dos protagonistas da quinta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal", que foi para o ar no passado dia 23 de outubro.

O concorrente subiu ao palco do programa de talentos da RTP1 para interpretar "Easy on Me", single do álbum "30", de Adele.

O concorrente conquistou todos os mentores e as redes sociais. Esta semana, a atuação de Luís Barbosa foi também destacada como uma das melhores do mundo da semana pelo "Best of the Voice", canal oficial da produção do programa de talentos.

Além de destacar a "Prova Cega" do concorrente, a equipa internacional do "The Voice" elogiou o dueto entre Luís Barbosa e o seu mentor, Diogo Piçarra.

Veja aqui o vídeo.