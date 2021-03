Robin é um dos protagonistas da atual temporada do "The Voice van Vlaanderen", versão belga do programa de talentos. Na sua "Prova Cega", o jovem interpretou "i love you", de Billie Eilish.

Com a atuação no programa de talentos, o concorrente conquistou todos os mentores, conseguindo virar as quatro cadeiras.

Nas redes sociais, a atuação tornou-se popular e o vídeo da "Prova Cega" soma quase meio milhão de visualizações.

Veja o vídeo: