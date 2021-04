Júlia Ochoa foi uma das protagonistas da primeira ronda de "Provas Cegas" de "The Voice Kids", que chegou ao fim no passado fim de semana. No programa de talentos, a jovem de 11 anos interpretou "When We Were Young", um dos grandes sucessos da carreira de Adele.

O vídeo da "Prova Cega" da jovem é o mais visto da segunda edição do programa de talentos, somando mais de um milhão e 400 mil visualizações no Youtube.

"A interpretação que a Júlia Ochoa fez da canção 'When We Were Young' (Adele) valeu quatro cadeiras viradas. O mentor Fernando Daniel bloqueou a mentora Marisa Liz e acabou por conseguir ficar com a concorrente na sua equipa", resumiu a RTP nas redes sociais.

Veja a atuação: