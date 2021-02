Apesar de não ter conquistado um lugar no "The Voice Portugal", Catarina Martins, de oito anos, foi uma das protagonistas da quarta ronda de "Provas Cegas". No palco do programa de talentos da RTP1, a jovem concorrente interpretou o tema "A Chuva".

"A Catarina Martins não virou nenhuma cadeira, mas conquistou o coração dos quatro mentores com a sua interpretação do tema 'A Chuva'", resume o canal nas redes sociais.

No final da atuação, a jovem concorrente cantou acompanhada pela mãe e pelo avó. O momento no palco do "The Voice Portugal" emocionou os mentores, em especial Carolina Deslandes, que abandonou o estúdio em lágrimas. Os colegas acompanharam a cantora para a apoiar.

"Avós é sempre o meu ponto fraco, tenho uma memória muito presente do meu... sempre foi a pessoa que mais impulsionou a cantar e a estar aqui", frisou. "Nem acredito que tive este ataque de choro em televisão nacional", brincou.

Veja o vídeo da atuação.