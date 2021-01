Júlia Ochoa foi uma das protagonistas da primeira ronda de "Provas Cegas" do "The de Voice Portugal", que se estreou no passado domingo, dia 10 de janeiro, na RTP1. No programa de talentos, a jovem de 11 anos interpretou "When We Were Young", um dos grandes sucessos da carreira de Adele.

"A interpretação que a Júlia Ochoa fez da canção 'When We Were Young' (Adele) valeu quatro cadeiras viradas. O mentor Fernando Daniel bloqueou a mentora Marisa Liz e acabou por conseguir ficar com a concorrente na sua equipa", resume a RTP nas redes sociais.

Antes de escolher o seu mentor, Júlia Ochoa foi ainda surpreendida por Bárbara Bandeira. Além de cantar com a artista, a concorrente interpretou o tema de Adele com Fernando Daniel.

Já depois de ouvir todos os elogios dos mentores, a concorrente escolheu a equipa de Fernando Daniel.

Veja a atuação: