Simão Oliveira foi grande vencedor de "The Voice Kids". O concorrente da equipa de Fernando Daniel foi o mais votado pelo público na final que decorreu no passado domingo, dia 18 de abril.

Nas redes sociais, tal como assinalou Fernando Daniel durante a gala em direto do programa de talentos da RTP1, vários espectadores criticaram o concorrente. "Simão, tiveste um percurso brilhante, para muitas pessoas não foi assim tão brilhante. Tiveste um período difícil por causa das redes sociais, porque as pessoas acham que és diferente. Tu consegues ser diferente em muita coisa porque és genuíno, coisa que muitas pessoas não são", frisou o mentor.

Com a vitória do jovem concorrente, alguns espectadores do "The Voice Kids" criticaram a escolha. "O Simão só ganhou porque tinha o Fernando Daniel como mentor", escreveu um dos seguidores do programa.

"Não, o Simão ganhou porque trabalhou, nunca baixou os braços, porque é talentoso e porque felizmente nunca deixou que este tipo de comentários o afetassem", respondeu Fernando Daniela na sua conta no Twitter.