Na gala em direto do passado domingo, dia 28 de março, Mia Benita subiu ao palco do "The Voice Kids" para interpretar "When the party's over", um dos sucessos de Billie Eilish.

A atuação da jovem concorrente no programa de talentos da RTP1 conquistou os mentores e os espectadores. No final da emissão, Mia Benita, da equipa de Carlão, foi a mais votada pelo público e conquistou passagem para a próxima fase do "The Voice Kids".

"Aos dois meninos da Equipa do Carlão, Nuno Siqueira e Afonso Silva, juntaram-se Mia Benita, salva por si, e a Marina Maranhão, que foi escolhida pelo mentor", resume a produção do programa nas redes sociais.

Veja o vídeo: