Nuno Siqueira foi um dos finalistas de "The Voice Kids", que terminou no passado fim de semana. A final do programa de talentos da RTP1 dividiu-se em duas partes, com emissões no sábado e no domingo.

O jovem da equipa de Carlão não conseguiu assegurar lugar na grande final, que terminou com a vitória de Simão Oliveira. Apesar de não ser um dos escolhidos para o top cinco, Nuno Siqueira conquistou os espectadores e os mentores ao interpretar "Before You Go" na primeira parte da final.

Com o tema do britânico Lewis Capaldi, o concorrente teve a missão de abrir a gala de "The Voice Kids".

Veja o vídeo: